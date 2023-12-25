Суд дал 15 суток ареста участнику очередной скандальной вечеринки в Москве

Telegram-канал Shot ранее сообщал, что Андрей Журавлев был одним из организаторов "секс-вечеринки" в ТЦ "Фэвори", участие в которой приняли около 30 человек

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы назначил 15 суток ареста участнику массовой "секс-вечеринки" в ТЦ "Фэвори" на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Лефортовского суда Москвы Журавлев Андрей Сергеевич, участник откровенной вечеринки в ТЦ "Фэвори", признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (нарушение общественного порядка). Суд назначил Андрею Журавлеву наказание в виде административного ареста на срок 15 суток", - сказали в суде.

Как сообщал Telegram-канал Shot, именно Журавлев был одним из организаторов вечеринки, участие в которой приняли около 30 человек. Некоторые из них были задержаны за мелкое хулиганство.

В ночь на 21 декабря в столичном клубе "Мутабор" прошла вечеринка телеведущей Анастасии Ивлеевой, гостям которой предлагалось прийти "практически голыми". Мероприятие посетили артисты Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и журналистка Ксения Собчак. Один из ее участников - рэпер Vacio (Николай Васильев) - был арестован на 15 суток и оштрафован на 200 тыс. рублей за мелкое хулиганство и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.