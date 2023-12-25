В Москве двое мужчин устроили массовое ДТП, пытаясь скрыться от правоохранителей

Нарушителей задержали и передали сотрудникам полиции

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Двое мужчин в состоянии наркотического опьянения попытались скрыться от сотрудников Росгвардии на разыскиваемом автомобиле и устроили массовое ДТП в Москве. Они задержаны, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве.

По данным пресс-службы, автоэкипаж вневедомственной охраны Росгвардии обратил внимание на автомобиль, объявленный в розыск. Позже оказалось, что в машине находились двое мужчин 24 и 26 лет, по всем признакам они были в состоянии наркотического опьянения. "При виде правоохранителей водитель иномарки попытался скрыться, повредив при этом несколько транспортных средств. На неоднократные требования сотрудников Росгвардии остановиться, водитель не реагировал и продолжал создавать аварийную обстановку на дороге", - сказали в главке.

В пресс-службе отметили, что для пресечения противоправных действий сотрудники Росгвардии были вынуждены сделать несколько предупредительных выстрелов из табельного оружия. Только после этого машина была остановлена. Нарушителей задержали и передали сотрудникам полиции.