В Таиланде задержали второго подозреваемого в покушении на убийство россиянина

Его задержали в зоне прилета аэропорта Пхукета

БАНГКОК, 25 декабря. /ТАСС/. Полиция Таиланда задержала второго подозреваемого в покушении на убийство россиянина Дмитрия Алейникова, на которого в июне в провинции Пхукет было совершено нападение с применением огнестрельного оружия. Об этом сообщило подразделение таиландской иммиграционной полиции, обеспечивающее правопорядок в международном аэропорту Пхукета.

По его данным, сотрудниками полиции в зоне прилета аэропорта "был задержан 53-летний мужчина, гражданин России, по подозрению в организации преступления или поощрении других лиц к совершению преступления (заказное убийство Дмитрия Алейникова)".

7 июня на острове Пхукет произошло покушение на Алейникова, который продолжительное время проживает в Таиланде. Мужчина находился в машине, когда к нему подъехал мотоциклист и несколько раз в него выстрелил, после чего скрылся с места. Раненый был доставлен в больницу, ему была произведена операция по извлечению пули из легкого. По данным полиции, покушение совершил не один человек, а целая группа.

Полиция Таиланда 8 июня задержала в международном аэропорту Пхукета первого подозреваемого-иностранца. Им оказался гражданин Казахстана Артур Легай, который попытался покинуть королевство, купив билеты на рейс Пхукет - Москва. Таиландская полиция продолжает расследование этого дела.