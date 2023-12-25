Суд арестовал еще девять участников скандальной вечеринки в Москве

Всего в мероприятии принимали участие около 30 человек

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы в понедельник арестовал еще девятерых участников массовой "секс-вечеринки" в ТЦ "Фэвори" на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"По факту нарушения общественного порядка в ТЦ "Фэвори" рассмотрены административные протоколы в отношении Маленева Андрея Николаевича, Ильяшова Дениса Сергеевича, Пчелова Александра Сергеевича, Загоскина Ивана Владимировича, Арестова Алексея Сергеевича и Парфенова Сергея Владимировича. Суд признал их виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и назначил наказания в виде административного ареста на 15 суток", - сказали в суде.

Суд также признал Егорову Анастасию Александровну, Келигову Эсет Султановну и Колесникову Рано Яровну виновными в мелком хулиганстве и назначил им 12 суток ареста. Суд оштрафовал за мелкое хулиганство Шубаеву Тиару Гарневну на 2,5 тыс. рублей. Ранее сообщалось, что по той же статье на 15 суток арестован организатор вечеринки Андрей Журавлев. Всего в мероприятии принимали участие около 30 человек. Некоторые из них были задержаны за противоправные действия.

В ночь на 21 декабря в столичном клубе "Мутабор" прошла вечеринка телеведущей Анастасии Ивлеевой, гостям которой предлагалось прийти "практически голыми". Мероприятие посетили артисты Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и журналистка Ксения Собчак. Один из ее участников - рэпер Vacio (Николай Васильев) - был арестован на 15 суток и оштрафован на 200 тыс. рублей за мелкое хулиганство и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.