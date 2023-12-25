В Ярославле ликвидировали пожар в учебном заведении

Площадь пожара составила 15 кв. м

ТАСС, 25 декабря. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в учебном заведении в Ярославле, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

"Пожар в учебном корпусе Ярославля полностью ликвидирован сотрудниками МЧС России", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС по Ярославской области сообщила, что в Ярославле горит учебное заведение, площадь пожара составляет 15 кв. м, эвакуированы 50 человек, на месте работают 48 специалистов и 12 единиц техники МЧС России.

По данным Ярославского государственного университета (ЯрГУ) им. П. Г. Демидова, пожар возник в подвальном помещении первого корпуса этого учебного заведения, сработала пожарная сигнализация. "Возгорание ликвидировано. Инфраструктура не пострадала. Проведены оперативные действия", - говорится в телеграм-канале ЯрГУ.