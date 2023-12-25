Бывший председатель райсуда Краснодара получил восемь лет колонии за превышение полномочий

Суд также назначил ему денежный штраф

ВОЛГОГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Суд Волгограда признал виновным бывшего председателя Октябрьского районного суда Краснодара в покушении на мошенничество в особо крупном размере, превышении полномочий и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Об этом ТАСС сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.

"[Вынесен приговор] восемь лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на срок два года, со штрафом 500 тыс. рублей. Общий режим", - сказала она, уточнив, что речь идет о бывшем председателе Октябрьского районного суда Краснодара Геннадии Байраке.

Ранее сообщалось, что в августе 2021 года председатель СК РФ с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя Октябрьского районного суда Краснодара Геннадия Байрака по фактам покушения на мошенничество в особо крупном размере и превышения должностных полномочий.

Следствие сочло, что Байрак незаконно требовал от знакомого передать ему 2,3 млн рублей. Для этого он изготовил исковое заявление от имени адвоката о взыскании денег якобы за оказанные юридические услуги и обеспечительные меры в виде ареста на дом потерпевшего. Затем он потребовал от сотрудников суда, председателем которого он был, принять исковое заявление и распределил его судье, который наложил арест на дом потерпевшего.