Суд арестовал поэтессу Новак за сотрудничество с иностранным государством

Ей грозит до восьми лет лишения свободы

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы арестовал поэтессу из Читы Нику Новак за сотрудничество с иностранным государством. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 25 декабря 2023 года представителю иностранной организации Новак Нике Александровне избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 дней, то есть до 24 февраля 2024 года. Новак обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией)", - сказали в пресс-службе. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Расследованием уголовного дела занимается ФСБ России, судебное заседание прошло в закрытом режиме.

Новак является основателем поэтического клуба "Одаренные", который функционирует в Чите. Там регулярно проходят музыкально-поэтические вечера. Она также регулярно принимала участие в благотворительных акциях, направленных на помощь бездомным животным. Кроме этого Новак ранее работала в читинских СМИ.