На Сахалине экс-главу турфирмы осудили за мошенничество на 2,3 млн рублей

Женщине назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Суд на Сахалине признал бывшую руководительницу туристической компании "Альянс тур" виновной по уголовному делу о мошенничестве и назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и взыскания ущерба на сумму более 2,3 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, приговорил виновную к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также суд взыскал с осужденной в пользу потерпевших всю сумму причиненного ущерба. Арест, наложенный на ее имущество, сохранен до исполнения приговора в части имущественных взысканий по гражданскому иску потерпевших", - рассказали в прокуратуре и уточнили, что подсудимая признана виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Суд установил, что в период с 2020 по 2022 годы в Южно-Сахалинске руководитель туристической фирмы заключала с гражданами договоры на покупку путевок в Турцию и Таиланд. Однако условия договоров женщина не выполнила, денежные средства клиентам не вернула, а распорядилась ими по своему усмотрению. В результате подсудимая нанесла 11 потерпевшим ущерб на общую сумму свыше 2,3 млн рублей.