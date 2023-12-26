В Магадане из-за гибели ребенка осудили заведующую детским садом

Женщине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно

ТАСС, 26 декабря. Магаданский городской суд вынес приговор бывшей заведующей МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № 58". Женщина обвиняется в халатности, повлекшей за собой смерть ребенка, сообщается на сайте суда.

"Подсудимая, являясь должностным лицом - заведующим дошкольным учреждением города Магадана, вследствие преступной халатности в длительный период времени позволила образоваться большому скоплению льда на крыше и карнизном навесе здания детского сада, а также свободно перемещаться гражданам по территории учреждения", - говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел 4 декабря 2022 года. Ребенок находился на опасном неогороженном участке вблизи здания детского сада. Он прикоснулся руками к ледовому образованию - ледяная масса обрушилась на несовершеннолетнего. В итоге мальчик умер на месте.

"Суд признал подсудимую виновной в совершении указанного преступления и приговорил ее к наказанию в виде лишения свободы сроком на три года условно, с испытательным сроком два года", - уточнили в релизе.