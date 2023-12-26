Аксенов сообщил о вражеской атаке в районе Феодосии

По словам главы Крыма, на территории порта произошел пожар

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Противник предпринял атаку в районе Феодосии в Крыму, территория порта оцеплена, пожар локализован.

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Произведена вражеская атака в районе Феодосии. Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован. На месте работают все профильные службы. Жители нескольких домов будут отселены", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что держит ситуацию на личном контроле и призвал сохранять спокойствие и доверять официальной информации.

В Telegram-канале информационного центра по автодорогам и ситуации на автоподходах к Крымскому мосту также сообщалось о перекрытии проезда. Ограничения действовали около часа: с 02:31 до 03:42 (мск).