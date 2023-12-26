В Хакасии по делу о крушении горки с детьми задержали замглавы поселкового совета

ТАСС, 26 декабря. Заместитель главы поселкового совета Усть-Абакана в Хакасии задержан по уголовному делу о крушении горки с детьми. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

В субботу при обрушении горки в поселке Усть-Абакан Хакасии пострадали десять человек: один взрослый и девять детей. Было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

"В рамках расследования уголовного дела по подозрению в совершении данного преступления задержан заместитель главы Усть-Абаканского поселкового совета", - сообщили в ведомстве, не уточнив фамилию задержанного. По информации собеседника ТАСС в экстренных службах региона, речь идет о 39-летнем Сергее Новоселове.

По версии следствия, он организовал строительство горки силами двух разнорабочих местной администрации, но не проконтролировал ход и результаты строительства, не организовал регистрацию горки и допустил бесконтрольное ее использовании. Ранее сообщалось, что горка не прошла процедуру сертификации и не имела запрещающих эксплуатацию ограждений. В результате обрушения горки у двух девочек зафиксированы переломы ног, у двух мальчиков травмы позвоночника, остальные дети и взрослая женщина получили ушибы.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения для замглавы поссовета.