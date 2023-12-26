СМИ: в США расследуют угрозы судьям Колорадо по делу Трампа

Как сообщает портал Axios, вердикт об отстранении бывшего американского президента от праймериз вызвал всплеск агрессивной риторики в адрес судей в интернете

ВАШИНГТОН, 26 декабря. /ТАСС/. ФБР и полиция Денвера расследуют угрозы судьям Верховного суда штата Колорадо, которые постановили, что бывший президент США Дональд Трамп не сможет участвовать в праймериз в этом штате. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на полицию Денвера и ФБР.

"Мы будем активно проводить расследование любых угроз или применения насилия, совершенных теми, кто использует экстремистские взгляды для оправдания своих действий, независимо от их мотивации", - говорится в заявлении ФБР, имеющемся в распоряжении портала.

Согласно сведениям Axios, вердикт суда об отстранении Трампа от праймериз в Колорадо вызвал всплеск агрессивной риторики в адрес судей в интернете.

Издание также отметило, что полиция проводит дополнительное патрулирование окрестностей и мест проживания судей.

Ранее Верховный суд штата Колорадо запретил голосовать за Трампа на праймериз от Республиканской партии в этом штате. Такое решение объясняется 3-м разделом 14-й поправки к конституции, согласно которому ни одно лицо не может занимать какую-либо должность на службе США или отдельного штата, если оно, присягнув, "потом приняло участие в мятеже или восстании против Соединенных Штатов либо оказало помощь или поддержку их врагам". Это изменение в основной закон было внесено после Гражданской войны 1861-1865 годов, чтобы ограничить права политиков, участвовавших в вооруженном противостоянии на стороне рабовладельческих штатов Юга.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля американский лидер Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.