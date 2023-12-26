Дело о хищении денег у экс-замглавы Росприроднадзора Митволя передали в суд в Москве

КРАСНОЯРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о хищении 89 млн рублей с банковских счетов четырех человек, в том числе и жителей Красноярского края, передано в суд. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"В Красноярском крае полицейскими окончено расследование уголовного дела о серии краж с банковских счетов на сумму почти 90 миллионов рублей <...> Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - рассказали в главке.

Как сообщили ТАСС в прокуратуре региона, денег лишился в том числе и экс-замглавы Росприроднадзора, председатель совета директоров АО "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" Олег Митволь.

По версии следствия, ранее судимый житель Белгородской области, будучи в колонии, с помощью сообщника из Екатеринбурга организовал изготовление поддельных паспортов и перевыпуск сим-карт с номерами телефонов четырех человек и получил доступ к их банковским приложениям. Ранее адвокаты Митволя сообщали о хищении с его счетов "значительной суммы". Как уточнили ТАСС в региональном главке МВД, дело направлено в Бабушкинский районный суд Москвы, по месту нахождения фигуранта. Уголовное дело в отношении сообщника обвиняемого ранее было передано в Железнодорожный районный суд города Екатеринбурга.

Сам Митволь арестован с июля 2022 года по подозрению в хищении 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. Он заключил сделку со следствием и в сентябре этого года был приговорен ранее к 4,5 года колонии по обвинению в мошенничестве. Защита обжаловала приговор.

Строительство метрополитена в Красноярске началось в октябре 1995 года, его неоднократно приостанавливали из-за проблем с финансированием. Строительство первой линии метро протяженностью 9,76 км по краевой госпрограмме "Развитие транспортной системы" должно завершиться в 2026 году.