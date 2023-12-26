Под Красноярском убийца 16-летней девушки получил пожизненный срок

Отбывать наказание виновный будет в исправительной колонии особого режима

КРАСНОЯРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Красноярский краевой суд приговорил к пожизненному лишению своды Ивана Папенко, признанного виновным в резонансном убийстве 16-летней девушки в Дивногорске. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

"Красноярский краевой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя г. Дивногорск. Он признан виновным по ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой), п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) <…> С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - сообщили в ведомстве.

Тело девушки было обнаружено 24 июля. Ее убийство вызвало большой общественный резонанс. Обвиняемым в убийстве оказался неоднократно судимый Папенко, который освободился 14 июля. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. По информации Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии, Папенко полностью признал вину.

По версии следствия, Папенко, будучи пьяным, находился на видуаке в Дивногорске в поиске жертвы для ограбления. Там он увидел девушку и, угрожая убийством, увел ее в лес. Он забрал у девушки сумку и личные вещи, связал ее, после чего надругался и убил. По информации ГСУ СК по краю и Хакасии, сумма похищенного составила 7 тыс. рублей, часть вещей он выбросил.