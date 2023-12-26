ФСБ задержала подозреваемого в передаче данных об объектах Минобороны

Правоохранители считают, что фигурант уголовного дела является сторонником одной из украинских националистических организаций

ЧЕБОКСАРЫ, 26 декабря. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали уроженца Московской области, которого подозревают в передаче украинской националистической организации данных о дислокации объектов Минобороны России. Об этом ТАСС сообщили в ФСБ.

"В результате проведенных УФСБ России по Чувашской Республике совместно с управлением "К" 4-й службы ФСБ России оперативно-разыскных мероприятий выявлен уроженец Московской области 1999 года рождения, в отношении которого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (государственная измена)", - отмечается в сообщении.

Правоохранители считают, что фигурант уголовного дела является сторонником одной из украинских националистических организаций. "По версии следствия, подозреваемый передавал представителям [указанной организации] сведения о дислокации объектов Министерства обороны России и промышленных предприятий, расположенных на территории Московской и Калужской областей", - говорится в сообщении.

ФСБ также установила, что с января по декабрь 2023 года фигурант уголовного дела перечислил денежные средства вооруженным формированиям Украины с целью финансирования их деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.