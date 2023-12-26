В Донецке женщина получила ранения при обстреле со стороны ВСУ

По Петровскому району города из Кураховки было выпущено три снаряда, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины

ДОНЕЦК, 26 декабря. /ТАСС/. Мирная жительница Донецка получила ранение при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела Петровского района по улице Роборовского получила ранение женщина 1971 г. р." - написал Кулемзин.

Как сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 06:20 мск по Петровскому району Донецка из Кураховки было выпущено три снаряда калибром 155 мм.