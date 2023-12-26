На Чукотке замглавы городского округа предстанет перед судом за халатность

По версии следствия, в 2021 году обвиняемый подписал документацию, не соответствующую требованиям закона, что повлекло за собой проблемы при приобретении муниципалитетом жилья для переселения граждан из аварийного жилого фонда

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Заместитель главы городского округа Эгвекинот на Чукотке предстанет перед судом за халатность при приобретении муниципалитетом жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилого фонда. Об этом сообщает прокуратура Чукотского автономного округа.

"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Иультинский районный суд для рассмотрения по существу. В настоящее время на принудительном исполнении находятся решения суда по искам прокурора о возложении на орган местного самоуправления обязанности переселить жителей из аварийного жилья и предоставить им благоустроенные помещения", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

По версии следствия, в 2021 году обвиняемый, являясь на тот момент руководителем контрактной службы, подписал документацию, не соответствующую требованиям закона. Позже между муниципалитетом и застройщиком был заключен контракт на приобретение восьми квартир в селе Конергино для переселения граждан из аварийного жилищного фонда стоимостью более 61 млн рублей. Вместе с тем установлено, что указанные дома являются модульными строениями, не относящимися к объектам капитального строительства, и не предназначаются для постоянного проживания в них граждан.