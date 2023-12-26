Во Владимирской области порядка 1,2 тыс. жителей остаются без света

По словам губернатора региона Александра Авдеева, полностью восстановить электроснабжение планируют к 14:00 26 декабря

ТАСС, 26 декабря. Энергетики возобновили электроснабжение более 10 тыс. потребителей во Владимирской области, нарушенное из-за непогоды. Порядка 1,2 тыс. человек остаются без света, большинство - в Петушинском районе, сообщил во вторник в своем Telegram-канале губернатор Александр Авдеев.

"Энергетики и привлеченные помощники трудились на аварийных участках около двух суток, чтобы вернуть свет в дома жителей и на социальные объекты. Если вчера днем в зоне отключения электроэнергии находилось более 10 тысяч жителей нашей области, то к ночи уже 1 220, большинство - в Петушинском районе", - написал он.

Авдеев добавил, что полностью восстановить электроснабжение планируется к 14:00 мск 26 декабря.

В воскресенье, 24 декабря, во Владимирской области прошли сильные осадки с налипанием мокрого снега на проводах, что привело к отключению электроэнергии в Собинском, Александровском, Петушинском, Киржачском районах области, также фиксировались точечные отключения и на других территориях. По словам губернатора, сильнее всего пострадала западная часть региона.