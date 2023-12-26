В Новосибирске устанавливают неизвестного, выстрелившего в руку мужчине в бизнес-центре

Участковый уполномоченный полиции проводит проверку

НОВОСИБИРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Новосибирске устанавливают личность неизвестного, ставшего участником конфликта со стрельбой в бизнес-центре, в результате которого в руку был ранен мужчина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В полицию поступало сообщение по факту конфликта. На место выезжали сотрудники полиции. Как пояснил потерпевший, во время конфликта неизвестный выстрелил ему в руку. Мужчине была оказана медицинская помощь. В настоящее время устанавливается личность второго мужчины. Участковым уполномоченным полиции проводится проверка", - сказала собеседница агентства.

Ранее в социальных сетях сообщалось, что в бизнес-центре в Новосибирске неизвестный открыл стрельбу, ранив в руку тренера по самбо.