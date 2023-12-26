В Дагестане из-за непогоды остались без света более 50 населенных пунктов

В республике наблюдаются сильные порывы ветра

МАХАЧКАЛА, 26 декабря. /ТАСС/. Аварийные отключения электроснабжения произошли на территории 51 населенного пункта в 6 районах Дагестана из-за ухудшения погоды. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

"В 08:29 мск 26 декабря 2023 года в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Дагестан от диспетчера филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" "Дагэнерго" поступила информация о том, что произошли аварийные отключения по районам республики. В связи с ухудшением погодных условий (порывы ветра) произошло аварийное отключение электроэнергии. В зону отключения попали 6 муниципальных районов и 51 населенный пункт", - сообщается на сайте регионального управления.

Для выявления причины и устранения аварии задействовано 9 бригад, 27 человек, 9 единиц техники.