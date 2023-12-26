Омская прокуратура нашла нарушения в детдоме, где воспитанница истязала других детей

По итогам проверки шесть должностных лиц учреждения и сотрудников правоохранительных органов привлечены к дисциплинарной ответственности

ОМСК, 26 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Омской области в ходе проверки детдома в Большеуковском районе, воспитанница которого подозревается в истязании других детей, выявила несколько нарушений в сферах профилактики правонарушений, пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности, сообщила пресс-служба ведомства.

В конце октября в социальных сетях и местных СМИ появилось видео, где одна из воспитанниц бьет другую и заставляет голыми руками мыть сантехнику. В отношении должностных лиц учреждения возбуждено уголовное дело о халатности, в отношении девушки - об истязании и хулиганстве. Пострадавшими от ее действий признаны четыре ребенка.

"Установлены нарушения в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе факты составления индивидуальных планов работы без учета особенностей личностей воспитанников, отсутствия должной организации досуга, несоответствия планируемых мероприятий фактически проводимым. Отмечена формальность и несвоевременность профилактических мероприятий со стороны правоохранительных органов, а также органов власти", - говорится в сообщении.

Также были выявлены нарушения требований пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности, а также нарушения в организации питания детей в части хранения продуктов, случаи несвоевременной выдачи воспитанникам необходимой сезонной одежды, школьной формы.

Прокуратура внесла представления Большеуковскому дому детства, пункту полиции "Большеуковский", региональному министерству образования и УМВД России по Омской области. "В настоящее время акты прокурорского реагирования рассмотрены. Приняты меры к устранению нарушений, скорректирована организация профилактической работы с несовершеннолетними воспитанниками, шесть виновных должностных лиц - трое из дома детства и трое из пункта полиции - привлечены к дисциплинарной ответственности", - уточнили ТАСС в ведомстве.