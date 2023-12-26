Аксенов сообщил о гибели одного человека при атаке по Феодосии

Шесть человек находятся в пунктах временного размещения, уточнил глава Республики Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб, еще двое получили ранения в результате атаки в Феодосии, повреждено шесть зданий. Об этом сообщил журналистам глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"К сожалению, в результате вражеской атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены. Повреждения получили шесть зданий - в основном, выбиты окна. Шесть человек эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родных и знакомых. Транспортная инфраструктура работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет", - сказал Аксенов.

Министр транспорта республики Николай Лукашенко ранее сообщал, что после атаки железнодорожный транспорт в Крыму работает штатно, по графику осуществляется движение по Крымскому мосту, через переправу и на пунктах пропуска Армянск, Джанкой и Перекоп.

Кроме того, сообщалось, что совершена вражеская атака в районе Феодосии, территория порта оцеплена, пожар локализован. В администрации Феодосии сообщили, что временно перекрыто движение транспорта по улицам Десантников и Красноармейской. Изменены расписания автобусов.