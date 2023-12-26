В Оренбурге завели уголовные дела против стрелявшего в двух человек мужчины

По данным полиции, жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает

ТАСС, 26 декабря. Следователи возбудили уголовные дела в отношении мужчины, который ранил из травматического пистолета двух молодых людей в Оренбурге. Об этом сообщили в УМВД по региону.

Полицейским поступил вызов о том, что около одного из кафе на Брестской улице мужчина стрелял из пистолета. "Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что 36-летний местный житель вступил в конфликт с незнакомыми молодыми людьми, в ходе которого произвел выстрел из своего травматического пистолета. Подозреваемый причинил телесные повреждения в виде раны грудной клетки и правого плеча 26-летнему оренбуржцу, раны в области головы - 24-летнему молодому человеку", - сообщили в управлении.

Сейчас жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает, заверили в полиции. В отношении стрелявшего завели дела по ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ст. 213 УК РФ (хулиганство). Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.