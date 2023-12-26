МВД объявило в розыск создателя "Масяни" Олега Куваева

В базе не уточняется, по какой статье ведется розыск

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Автор мультсериала "Масяня" Олег Куваев (внесен в РФ в реестр иноагентов) объявлен в розыск по уголовной статье, говорится в базе розыска МВД России.

"Куваев Олег Игоревич разыскивается по статье УК", - говорится в базе. По какой статье ведется розыск, не уточняется.

В октябре следователи СК в Санкт-Петербурге возбудили в отношении Куваева уголовное дело о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ). Поводом стал ролик мультипликатора, который он разместил на YouTube. На кадрах Масяня призывает российских солдат сдаваться в плен с помощью сайта, созданного при поддержке Вооруженных сил Украины.

Куваев в настоящее время находится не в России. Минюст РФ 22 декабря добавил мультипликатора в реестр иноагентов. По данным ведомства, Куваев выступал против специальной военной операции на Украине, принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных сил Украины, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ и российской армии.