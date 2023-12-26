В Белгородской области за сутки зафиксировали 44 прилета со стороны ВСУ

По данным Вячеслава Гладкова, пострадали два человека

БЕЛГОРОД, 26 декабря. /ТАСС/. Украинские военные выпустили по населенным пунктам Белгородской области 44 боеприпаса, а также совершили несколько атак дронами. В результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали два человека, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском городском округе из миномета обстреляли окраину хутора Марьино - установлено пять прилетов. Есть двое пострадавших. Мужчин с минно-взрывными травмами доставили в городскую больницу № 2 города Белгорода, где врачи оказывают им всю необходимую помощь. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести", - написал он.

По селу Новая Таволжанка в понедельник было выпущено два минометных снаряда, по селу Белянка и МАПП "Шебекино" - по три минометных снаряда. В селе Середа совершил падение дрон-камикадзе. "Также в Середе с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений", - проинформировал глава региона.

В Белгородском районе по селу Журавлевка ВСУ выпустили 22 артиллерийских снаряда, по МАПП "Нехотеевка" - 7 артиллерийских снарядов. В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка двумя дронами-камикадзе был атакован экскаватор, обошлось без последствий.

В Волоконовском районе по окраине хутора Старый был выпущен один минометный снаряд. В Краснояружском районе под обстрел попала окраина села Надежевка - зафиксирован один прилет. "Пострадавших и разрушений нет", - добавил Гладков.