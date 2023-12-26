26 декабря, 07:36,
обновлено 26 декабря, 08:02
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Военная операция на Украине

Что известно о ракетном ударе ВСУ по Феодосии

Феодосия. Сергей Мальгавко/ ТАСС
Феодосия
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Один человек погиб, двое получили ранения в результате ракетного удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Феодосии. Как сообщили в Минобороны РФ, повреждения получил большой десантный корабль "Новочеркасск".

В военном ведомстве отметили, что два самолета Су-24, которые атаковали Феодосию, были сбиты примерно в 125 км северо-восточнее Николаева.

ТАСС собрал основную информацию о произошедшем.

Обстоятельства происшествия

  • Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке на порт Феодосии в 04:16 мск. К этому моменту, по его словам, детонация в порту прекратилась, а пожар был локализован.
  • Как уточнило Минобороны РФ, украинская авиация использовала авиационные управляемые ракеты.
  • Российская ПВО уничтожила два украинских Су-24, запустивших ракеты по Феодосии, в районе населенного пункта Жовтень (125 км северо-восточнее Николаева), добавили в российском военном ведомстве.

Последствия

  • Один человек погиб, двое получили ранения, сообщили власти Крыма.
  • Повреждения получил большой десантный корабль "Новочеркасск".
  • Пострадало здание вокзала, власти заявили также о повреждении шести зданий, где в основном выбиты стекла. 

Реакция властей

  • Власти планируют отселить жильцов нескольких домов рядом с местом ЧП. В пункты временного размещения эвакуировали шесть человек.
  • На вокзал Феодосии временно перестали прибывать пригородные поезда, составы перенаправили на станцию Айвазовская.
  • В целом движение поездов в Крыму происходит в нормальном режиме, сообщал министр транспорта республики Николай Лукашенко. По его словам, действуют Крымский мост и паромная переправа, пункты пропуска.
  • В Феодосии временно перекрыто движение транспорта по прилегающим к прибрежной линии улицам Десантников и Красноармейской. Изменено расписание автобусов.
  • В Крыму установили личности жителей, выложивших в сеть видео с атакой на Феодосию.
 
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