Что известно о ракетном ударе ВСУ по Феодосии

Один человек погиб, двое получили ранения в результате ракетного удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Феодосии. Как сообщили в Минобороны РФ, повреждения получил большой десантный корабль "Новочеркасск".
В военном ведомстве отметили, что два самолета Су-24, которые атаковали Феодосию, были сбиты примерно в 125 км северо-восточнее Николаева.
ТАСС собрал основную информацию о произошедшем.
Обстоятельства происшествия
- Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке на порт Феодосии в 04:16 мск. К этому моменту, по его словам, детонация в порту прекратилась, а пожар был локализован.
- Как уточнило Минобороны РФ, украинская авиация использовала авиационные управляемые ракеты.
- Российская ПВО уничтожила два украинских Су-24, запустивших ракеты по Феодосии, в районе населенного пункта Жовтень (125 км северо-восточнее Николаева), добавили в российском военном ведомстве.
Последствия
- Один человек погиб, двое получили ранения, сообщили власти Крыма.
- Повреждения получил большой десантный корабль "Новочеркасск".
- Пострадало здание вокзала, власти заявили также о повреждении шести зданий, где в основном выбиты стекла.
Реакция властей
- Власти планируют отселить жильцов нескольких домов рядом с местом ЧП. В пункты временного размещения эвакуировали шесть человек.
- На вокзал Феодосии временно перестали прибывать пригородные поезда, составы перенаправили на станцию Айвазовская.
- В целом движение поездов в Крыму происходит в нормальном режиме, сообщал министр транспорта республики Николай Лукашенко. По его словам, действуют Крымский мост и паромная переправа, пункты пропуска.
- В Феодосии временно перекрыто движение транспорта по прилегающим к прибрежной линии улицам Десантников и Красноармейской. Изменено расписание автобусов.
- В Крыму установили личности жителей, выложивших в сеть видео с атакой на Феодосию.