Что известно о ракетном ударе ВСУ по Феодосии

Один человек погиб, двое получили ранения в результате ракетного удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Феодосии. Как сообщили в Минобороны РФ, повреждения получил большой десантный корабль "Новочеркасск".

В военном ведомстве отметили, что два самолета Су-24, которые атаковали Феодосию, были сбиты примерно в 125 км северо-восточнее Николаева.

ТАСС собрал основную информацию о произошедшем.

Обстоятельства происшествия

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке на порт Феодосии в 04:16 мск. К этому моменту, по его словам, детонация в порту прекратилась, а пожар был локализован.

Как уточнило Минобороны РФ, украинская авиация использовала авиационные управляемые ракеты.

Российская ПВО уничтожила два украинских Су-24, запустивших ракеты по Феодосии, в районе населенного пункта Жовтень (125 км северо-восточнее Николаева), добавили в российском военном ведомстве.

Последствия

Один человек погиб, двое получили ранения, сообщили власти Крыма.

Повреждения получил большой десантный корабль "Новочеркасск".

Пострадало здание вокзала, власти заявили также о повреждении шести зданий, где в основном выбиты стекла.

Реакция властей