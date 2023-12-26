Суд освободил Никиту Белых от наказания по делу о превышении полномочий

Это связано с истечением срока давности

КИРОВ, 26 декабря. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Кирова приговорил ранее осужденного за взятку экс-губернатора Кировской области Никиту Белых к 2,5 года лишения свободы по делу о злоупотреблении полномочиями и освободил от наказания в связи с истечением срока давности, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Белых Никиту Юрьевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ, и назначить наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности на госслужбе на срок 2 года. Освободить его от назначенного наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования и оправдать по предъявленному обвинению в совершении преступления по ч. 3 ст. 286 УК РФ в связи с отсутствием в его деянии состава преступления. Признать право на реабилитацию", - сказал судья.

Ранее государственный обвинитель запросил для Белых наказание в виде 12 лет лишения свободы с запретом занятия должности на государственной службе на 3 года со штрафом более 48 млн рублей с учетом вынесенного в феврале 2018 года приговора Пресненского районного суда Москвы с зачетом уже отбытого наказания в условиях изоляции в исправительной колонии.

Белых обвиняли в совершении преступлений в период работы в должности губернатора Кировской области. Согласно предъявленному обвинению, экс-губернатор в целях создания видимости достижения хороших результатов в обеспечении работников организаций бюджетной сферы служебным жильем обеспечил выделение в коммерческую организацию ОАО "Кировская региональная ипотечная корпорация" (ОАО "КРИК") средств бюджета области в сумме 448 млн рублей для приобретения и строительства специализированного жилищного фонда. В действительности, по мнению следствия, приобретенное и построенное жилье не получило статус служебного, а в последующем стало предметом залога по финансовым обязательствам. Также согласно предъявленному обвинению Белых обеспечил заключение договора займа для ипотечной корпорации с одной из компаний Кировской области на сумму более 300 млн рублей, а после организовал распределение этих денежных средств по финансовым обязательствам различных организаций.

Ранее сообщалось, что в начале июня Белых был этапирован в Киров для допросов в качестве свидетеля по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Как пояснили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кировской области, сейчас Никита Белых находится в СИЗО в Кирове, его доставили в областной центр накануне.

Белых был задержан 24 июня 2016 года в одном из московских ресторанов с поличным при передаче части взятки. 28 июля того же года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия. Пресненский суд Москвы 1 февраля 2018 года признал его виновным в получении взятки и приговорил к 8 годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере более 48 млн рублей. При этом суд оправдал Белых по второму эпизоду получения взятки за недостаточностью доказательств, а также исключил из дела квалифицирующий признак "вымогательство взятки". Вину он не признал.