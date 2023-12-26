В Крыму установили личности жителей, выложивших в сеть видео с атакой на Феодосию

Советник главы Крыма Олег Крючков подчеркнул, что за подобные видео возможно уголовное наказание

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Личности жителей Феодосии, выложивших в сеть видео атаки ВСУ, установлены, проводится работа спецслужб. Об этом советник главы Крыма Олег Крючков сообщил в своем Telegram-канале.

"Идут боевые действия, периодически враг наносит удары по Крыму. Случаются прилеты и попадания. Однако это точно не повод <...> снимать видео и выкладывать его в сеть. Таким образом вы работаете на врага, делаете работу его разведки - объективный контроль. Все выложившие видео уже установлены, проводится работа специальных служб", - написал он.

Советник главы Крыма напомнил, что за подобные видео возможно уголовное наказание.

Ночью во вторник ВСУ произвели атаку в районе Феодосии, в результате один человек погиб, еще двое получили ранения. В городе повреждено шесть зданий, несколько человек размещены в ПВР. Транспортная инфраструктура в Крыму работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет.