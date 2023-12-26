Автора сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна объявили в розыск по уголовной статье

В базе МВД не уточняется, по какой статье ведется розыск

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. МВД России объявило в розыск автора веб-сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна (признан в РФ иноагентом), в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье о фейках против российской армии. Это следует из базы розыска ведомства.

"Мунтян Павел Андреевич разыскивается по статье УК", - сказано в базе. По какой статье ведется розыск, не указано.

Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что в отношении Мунтяна возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ, осуществленное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды). Поводом стала трансляция им в телеграм-канале фейков о событиях в городе Буче Киевской области Украины. Мунтяну грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Кроме того, в отношении Мунтяна составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан). Суд оштрафовал его на 40 тыс. рублей.

Мунтян с начала специальной военной операции выступил в поддержку Украины и запустил фонд, собиравший деньги на приобретение средств защиты, продуктов питания, а также на запуск мастерских по пошиву бронежилетов для ВСУ. Мунтян находится за пределами России.