Актер из "Слова пацана" не признал вину в убийстве 12-летней давности

По версии следствия, Сергей Базанов входил в состав преступной группы, совершавшей разбойные нападения в Москве

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Арестованный накануне актер из сериала "Слово пацана" Сергей Базанов не признал вину в убийстве 12-летней давности. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК по Москве, в деле есть еще один обвиняемый, с ними проведены следственные действия.

"В ходе расследования уголовного дела причастность двоих фигурантов подтвердилась показаниями свидетелей, опознаниями, проведенными очными ставками, а также результатами судебных экспертиз. С обвиняемыми проведены следственные действия, в ходе допроса вину в инкриминируемом преступлении они не признали", - говорится в сообщении.

Накануне Замоскворецкий суд Москвы арестовал Базанова до 20 февраля. По версии следствия, он входил в состав преступной группы, совершавшей разбойные нападения в Москве. В правоохранительных органах ТАСС рассказали, что банда, в которую входил актер, в 2011 году напала на бизнесмена в Большом Полуярославском переулке. Они выстрелили ему в голову и похитили у сумку с $900 тыс.

В сериале "Слово пацана" Базанов сыграл члена криминальной группировки "Универсам" Демида.