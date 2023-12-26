МВД объявило в розыск Дмитрия Гудкова

В базе не уточняется, по какой статье ведется розыск

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков (признан в РФ иноагентом), в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье о фейках о Вооруженных силах РФ, объявлен в розыск. Это следует из базы розыска МВД России.

"Гудков Дмитрий Геннадьевич. Разыскивается по статье УК", - сказано в базе. По какой статье ведется розыск, не уточняется.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что следователи возбудили уголовное дело в отношении Гудкова по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). "Поводом стал размещенный в апреле прошлого года на портале YouTube видеоролик, в котором Гудков резко выступил с критикой действий российской армии на Украине в ходе проведения СВО, а также разместил под видом достоверной информацию об убийствах мирных людей в украинских городах Буча, Ирпен и Бородянк", - сказал представитель правоохранительных органов.

Минюст внес Гудкова в реестр иноагентов 10 февраля. В настоящее время он проживает за пределами РФ.