В Подмосковье девочка поранилась шприцем на прогулке в детском саду

Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Шестилетняя девочка поранилась шприцем, который дети нашли во время прогулки в детском саду в Орехово-Зуеве. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Московской области.

"По предварительной информации, в дневное время 25 декабря 2023 года воспитанники одного из детских садов города Орехово-Зуево на прогулке обнаружили пустой шприц возле забора. В результате 6-летняя девочка получила инъекционные повреждения запястья и кисти", - сказали в надзорном ведомстве.

В прокуратуре добавили, что ребенку была оказана необходимая медицинская помощь, в настоящее время ее жизни и здоровью угрозы нет. С заявлением в полицию о случившемся обратилась бабушка девочки. "По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет дана правовая оценка и принято решение в соответствии с законодательством", - сказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Проверка полиции по данному факту находится на контроле надзорного ведомства.