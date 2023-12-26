В Волгограде школьница получила тяжелые травмы во время катания на сломанном карте в ТЦ

По данным следствия, подростка допустили к управлению микроавтомобилем без разъяснения техники безопасности и без средств индивидуальной защиты

ВОЛГОГРАД, 26 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Волгограде после травмирования 14-летней школьницы во время катания на неисправном микроавтомобиле без тормозов на трассе для картинга в торговом центре. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

По данным следствия, 14-летняя школьница, находясь на трассе для картинга, расположенной в торговом центре Волгограда, была допущена к управлению микроавтомобилем без разъяснения техники безопасности и без средств индивидуальной защиты. Установлено, что карт, на котором передвигалась девочка, не был оборудован педалью тормоза и находился в технически неисправном состоянии.

"В процессе передвижения произошло столкновение двух картов, в одном из которых находилась несовершеннолетняя. В результате столкновения девочка получила телесные повреждения, которые квалифицированы как причинившее тяжкий вред здоровью. <…> Следователями СК России возбуждено уголовное дело о травмировании несовершеннолетней на аттракционе в Тракторозаводском районе Волгограда", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования будет дана оценка действиям или бездействию предпринимателя, организовавшего аттракцион, а также инструктора.

В ноябре 2023 года уголовное дело было возбуждено в городе Волжском Волгоградской области после травмирования 12-летнего мальчика в детской игровой комнате во время прохождения квеста. А в августе текущего года суд в Волгограде приговорил к 1,5 года колонии общего режима владелицу детского игрового клуба с батутами после того, как 11-летняя посетительница центра получила травму. Суд установил, что 38-летняя фигурантка дела не зарегистрировала батуты в органах Гостехнадзора, в ее детском центре отсутствовали инструкции о правилах пользования аттракционами, а также не был подобран квалифицированный персонал. Свою вину женщина не признала.