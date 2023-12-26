26 декабря, 09:08

В Приангарье возбудили 126 уголовных дел по факту контрабанды леса

По данным правоохранительных органов, за три года деятельности подозреваемых ущерб превысил 150 млн рублей

ТАСС, 26 декабря. Следователи возбудили 126 уголовных дел по факту контрабанды леса в Иркутской области в отношении финансового директора одной из лесозаготовительных фирм и его сообщника. Они также подозреваются в легализации доходов от контрабанды, сообщает МВД.Медиа со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

"По версии следствия, криминальным бизнесом занимались финансовый директор организации и его сообщник. Следователями СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено 126 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьями 191.1 УК РФ (сбыт незаконно изготовленной древесины) и 226.1 УК РФ (контрабанда стратегических материалов). Кроме того, в отношении предполагаемого организатора противоправной деятельности возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств). В настоящее время все дела соединены в одно производство", - сообщила Волк.

По оценке правоохранительных органов, за три года деятельности подозреваемых ущерб превысил 150 млн рублей, незаконно вывезено более 24 тыс. куб. м леса.

"Анализируя сведения, вносимые лесозаготовительными предприятиями в государственные реестры, полицейские выявили несовпадение объемов заготовленной и проданной древесины. При этом в документах одной из фирм обнаружились счета на приобретение лесоматериалов, по которым контрагенты поставки в адрес экспортера фактически не осуществляли. Это указывало на недостоверность сведений о происхождении отправляемой за рубеж лесопродукции", - добавила Волк. Было выявлено 63 внешнеэкономических контракта, для реализации которых использовали поддельные бумаги.

Один из фигурантов находится под домашним арестом, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Теги:
РоссияИркутская область