Дело о пытках в саратовской тюремной больнице передали в Мособлсуд

Обвиняемыми по делу проходят восемь человек

САРАТОВ, 26 декабря. /ТАСС/. Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове изменил подсудность рассмотрения уголовного дела о пытках в туберкулезной тюремной больнице (ОТБ-1) регионального УФСИН. Дело передали в Московский областной суд, сообщила пресс-служба суда в Саратове.

"Уголовное дело в отношении обвиняемых передано для рассмотрения в Московский областной суд", - говорится в сообщении. Обвиняемыми по делу являются восемь человек: бывший начальник ОТБ-1 Павел Гаценко, экс-начальник отдела безопасности ОТБ-1 Сергей Мальцев, а также несколько осужденных. Срок их ареста продлен до 5 июня.

Ранее о передаче дела в Мособлсуд попросил прокурор Саратовской области Сергей Филипенко. Одним из обстоятельств изменения подсудности, по мнению прокурора, может быть наличие у обвиняемых связей с сотрудниками правоохранительных органов Саратовской области. Кроме того, большая часть потерпевших, свидетелей и защитников проживает либо находится на территории Московской области.

В сентябре 2021 года портал Gulagu.net опубликовал видеозапись издевательств над заключенным, который, по сведениям издания, находился в туберкулезной больнице в Саратовской области. Позже опубликовали еще несколько видео. По результатам прокурорских проверок уволили начальника тюремной больницы, замначальника учреждения по безопасности и режиму, начальников отдела безопасности и оперативного отдела, а также главу УФСИН России по Саратовской области Алексея Федотова.