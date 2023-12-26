Организаторы "Свидетелей Иеговы" в Москве получили от 6,5 до 7,5 года лишения свободы

Наказание фигуранты будут отбывать в исправительной колонии общего режима

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Трое организаторов экстремистской организации "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" (признана экстремистской и запрещена в РФ) приговорены судом в Москве к лишению свободы на сроки от 6,5 до 7,5 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК РФ.

"Собранные следственным управлением по Юго-Западному административному округу главного следственного управления СК РФ по Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении трех фигурантов в возрасте от 46 до 59 лет. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации)", - говорится в сообщении.

В ГСУ отметили, что приговором Черемушкинского районного суда Москвы Александру Румянцеву назначено наказание в виде 7,5 года лишения свободы, Эдуарду Свиридову - в виде 6,5 года лишения свободы, Шону Пайку - в виде 7 лет лишения свободы. Наказание фигуранты будут отбывать в исправительной колонии общего режима.

Следствием и судом установлено, что с сентября 2017 по апрель 2020 года группа лиц организовала на территории Москвы деятельность организации "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России", признанного решением Верховного суда РФ экстремистской организацией. Конспиративные сборы проходили в нескольких квартирах, расположенных в Юго-Западном административном округе Москвы, где последователи изучали религиозную литературу, осуществляли другие действия, характерные для этого объединения. Кроме того, организаторы проводили по видеосвязи онлайн-собрания, склоняли и вербовали новых участников из числа жителей столицы и других субъектов РФ для участия в запрещенном религиозном движении.

Преступная деятельность трех организаторов запрещенной организации выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей столичного главка СК РФ совместно с оперативными сотрудниками правоохранительных органов. Следователями проведен значительный объем следственных и процессуальных действий. Установлены и допрошены свидетели, по большому количеству экстремистской литературы проведены сложные судебные экспертизы, в том числе религиоведческая, выводы которых в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают фигурантов в инкриминируемом преступлении.