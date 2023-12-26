Минздрав Крыма сообщил об увеличении числа пострадавших в Феодосии до четырех

Двоим из них оказали амбулаторную медицинскую помощь, двоих госпитализировали

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Феодосию в Крыму выросло до четырех, двое госпитализированы, двоим помощь оказывают амбулаторно, сообщает региональный Минздрав.

"По обновленной информации, на текущий момент в результате вражеской атаки в г. Феодосия в ночь на 26.12.2023 г. один человек погиб. Еще четыре человека пострадали, из которых двоим оказана амбулаторная медицинская помощь и двое госпитализированы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В региональном Минздраве уточнили, что госпитализированные в настоящее время находятся в состоянии средней степени тяжести.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал об одном погибшем и двух пострадавших в результате атаки.