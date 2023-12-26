Более 200 госнаград пытались незаконно переслать почтой из Краснодара в Израиль

Среди наград были предметы, которые относятся к культурным ценностям, сообщили в Федеральной таможенной службы

КРАСНОДАР, 26 декабря. /ТАСС/. Сотрудники таможни совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю пресекли контрабанду более 200 госнаград времен СССР, которые житель Краснодара пытался почтой переслать в Израиль. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

"Правоохранители установили, что 59-летний житель Краснодара предпринял попытку переслать в Израиль почтовым отправлением 29 орденов и медалей советских времен. В документах мужчина указал, что отправляет за границу подарки, однако в посылке таможенники обнаружили ограниченные к вывозу награды. При дальнейших обысках в квартире нарушителя оперативники обнаружили более 200 орденов, медалей и знаков отличия. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей)", - говорится в сообщении.

Среди госснаград были предметы, которые относятся к культурным ценностям, их рыночная стоимость превышает 100 тыс. рублей. Среди них: орден "Знак почета" 1939 года и серебряная медаль РСФСР об окончании школы. Также изъяты 10 орденов Отечественной войны, 8 орденов Ленина, знаки отличия "Герой Советского Союза" и "Герой Социалистического Труда".