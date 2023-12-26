Шойгу доложил Путину о повреждении БДК "Новочеркасск" при ударе ВСУ по Феодосии

В результате атаки один человек погиб, еще четыре пострадали

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Министр обороны Шойгу доложил Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждениях большого десантного корабля "Новочеркасск", - сказал представитель Кремля.

Как ранее сообщили в Минобороны, сегодня ночью в ходе отражения удара Вооруженных сил Украины с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск". В ходе противовоздушного боя средствами ПВО были уничтожены два самолета тактической авиации противника Су-24, в районе населенного пункта Жовтень (125 км северо-восточнее Николаева), осуществлявших пуск авиационных управляемых ракет.

Также сообщалось, что в результате атаки один человек погиб, еще четыре пострадали.