МЧС Крыма сообщило о локализации и ликвидации пожаров, возникших после атаки на Феодосию

Ведется подсчет ущерба, причиненного близстоящим многоквартирным домам

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Пожары в Феодосии, возникшие в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), локализованы и ликвидированы. Ведется подсчет ущерба, сообщил журналистам заместитель начальника ГУ МЧС Республики Крым Игорь Скуртул.

"На данный момент основные все пожары локализованы, ликвидированы, там остается еще работать группировка МЧС. Всего у нас было задействовано с момента вызова 250 человек личного состава и 50 единиц техники", - сказал Скуртул, отвечая на вопрос об обстановке в Феодосии после атаки ВСУ.

Замглавы регионального главка МЧС добавил, что в настоящий момент ведется подсчет ущерба, причиненного близстоящим многоквартирным домам.

В ночь на вторник ВСУ произвели атаку в районе Феодосии, в результате один человек погиб, еще четверо получили травмы. В городе повреждено шесть зданий, несколько человек размещены в пунктах временного размещения. Транспортная инфраструктура в Крыму работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет.