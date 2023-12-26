Суд назначил принудительные работы виновным в массовом отравлении в детском саду Тобольска

По версии следствия, 26 апреля 2022 года осужденные при приготовлении рубленых котлет нарушили технологический процесс в части несоблюдения температурного режима и времени готовки

ТЮМЕНЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Тобольский городской суд приговорил бывшего шеф-повара и повара одного из детских садов Тобольска по делу о массовом отравлении к одному году, трем месяцам и одному году принудительных работ соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

"Тобольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух женщин 47 и 55 лет. Они признаны виновными по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они совершены в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет). Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил бывшему шеф-повару и повару наказание в виде принудительных работ на срок один год три месяца и один год соответственно. Также с осужденных будут удерживаться 5% из заработка в доход государства", - говорится в сообщении.

Суд также удовлетворил исковые заявления прокурора о взыскании с образовательной организации компенсации морального вреда в пользу малолетних на общую сумму 1 млн 510 тыс. рублей.

В пресс-службе следственного управления СК по региону добавили, судом и следствием установлено, что 26 апреля 2022 года в детском саду Тобольска осужденные в должностях шеф-повара и повара при приготовлении рубленых котлет из мяса птицы, содержащее бактерии сальмонеллы, нарушили технологический процесс в части несоблюдения температурного режима и времени приготовления, что повлекло за собой массовое распространение инфекционного заболевания сальмонеллез среди 50 детей и 5 сотрудников детского сада.

В ходе расследования уголовного дела проведены осмотры в местах приготовления, хранения и производства продукции. Следователем СК РФ изъята и проанализирована документация, касающаяся закупок продукции, произведенных детским садом, а также регламентирующая технологию приготовления блюд. Проведено свыше 60 комиссионных судебных экспертиз, допрошены более 100 лиц, отметили в следственном управлении СК.