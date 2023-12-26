Суд в Москве заочно арестовал журналистку Гессен по делу о фейках о ВС РФ

Она ранее сообщила недостоверную информацию о якобы имевших место преступлениях военнослужащих российской армии в Буче Киевской области

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал журналистку Машу Гессен по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Гессен М. А. меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента ее экстрадиции или задержания", - сказали в суде. Гессен обвиняется в преступлениях по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти).

Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, причиной уголовного дела стал видеоролик на YouTube, размещенный на канале "Вдудь". Он называется "Маша Гессен - стыдные вопросы про Америку / Masha Gessen - simple questions about America", в котором блогер Юрий Дудь (признан иноагентом) берет интервью у журналистки. Она сообщает недостоверную информацию о якобы имевших место преступлениях военнослужащих российской армии в Буче Киевской области.

Гессен - бывший директор русской службы "Радио Свобода" (признано СМИ-иноагентом), а также бывший редактор и директор журнала и издательства "Вокруг света", известна как активистка ЛГБТ-движения (признано экстремистским).