В приморских городах Калининградской области и на Куршской косе штормы размыли пляжи

В области 22 и 24 декабря объявлялись штормовые предупреждения из-за сильного ветра

КАЛИНИНГРАД, 26 декабря. /ТАСС/. Пляжи размыты в девяти населенных пунктах на побережье Балтийского моря в Калининградской области в результате штормов, обрушившихся на побережье 22 и 24 декабря. Также частично размыло пляжи на Куршской косе, сообщается на официальной странице компании "Балтберегозащита", осуществляющей мониторинг ситуации, в соцсети "ВКонтакте".

"В результате непогоды и сильного волнения на морском побережье практически повсеместно были размыты пляжи в Зеленоградске, Куликово, Заостровье, Пионерском, Рыбном, Светлогорске, Отрадном, Приморье, поселке Лесном, а также местами на Куршской косе", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что на 0,5-1,5 м были размыты незащищенные участки коренного берега в поселках Куликово, Заостровье, Рыбном, Отрадном, городе Светлогорске, а также основания авандюны на отдельных участках Куршской косы от города Зеленоградска до поселка Лесного. Об ущербе объектам инфраструктуры не сообщается.

В области 22 и 24 декабря объявлялись штормовые предупреждения из-за сильного ветра.

Государственное бюджетное учреждение Калининградской области "Балтберегозащита" выполняет функции заказчика-застройщика по проектированию и строительству, ремонту и текущему содержанию берегозащитных и других гидротехнических сооружений в регионе. Занимается берегоукреплением, обобщением и анализом материалов комплексных береговых и прибрежно-морских исследований, разработкой рекомендаций оптимальной берегозащиты и природоохранного освоения Калининградского побережья Балтийского моря, Куршского и Калининградского заливов в пределах области.