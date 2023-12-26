Сотрудник ГУ МЧС по Херсонской области погиб при обстреле ВСУ

В МЧС рассказали, что Максим Аникин в октябре "по зову сердца прибыл в Херсонскую область"

ГЕНИЧЕСК, 26 декабря. /ТАСС/. Сотрудник Главного управления МЧС по Херсонской области Максим Аникин погиб 21 декабря при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

"В Херсонской области проводили 37-летнего старшего дознавателя отделения надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Херсонской области Максима Аникина. 21 декабря при исполнении служебных обязанностей в результате обстрела, он получил ранения несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

В МЧС России уточнили, что Максим Аникин с 2008 года по 2023 год являлся сотрудником управления государственного пожарного надзора города Владимира. В октябре "по зову сердца прибыл в Херсонскую область".