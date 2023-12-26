Суд избрал запрет действий главе Кургана, подозреваемой по делу о халатности

По данным СМИ, Елена Ситникова проходит фигурантом по делу о природных пожарах

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Глава Кургана Елена Ситникова подозревается в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц, суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Курганского городского суда.

"В отношении Ситниковой Е. В. избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - рассказали в пресс-службе, уточнив, что в отношении нее возбудили дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц).

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС о задержании Ситниковой. В СМИ появилась информация о том, что задержание может быть связано с природными пожарами в Кургане в 2023 году.