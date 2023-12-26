Управляющего омской базы отдыха, где утонул ребенок, приговорили к 2,5 года колонии

Подросток погиб, катаясь с горки бассейна

ОМСК, 26 декабря. /ТАСС/. Омский суд приговорил к 2,5 года лишения свободы в колонии строгого режима управляющего базы отдыха "Политотдел", где в мае 2022 года в аквапарке утонул 14-летний мальчик. Об этом сообщила старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.

"Ранее судимый 49-летний управляющий базы отдыха "Политотдел" ООО "Родонит" признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека. Любинский районный суд Омской области назначил ему наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - сказала Булихова.

Суд установил, что 26 мая 2022 года 14-летний мальчик, который практически не умел плавать, утонул, катаясь с горки бассейна. Он находился в группе из 20 одноклассников и 2 взрослых. Когда дети заметили утонувшего ребенка, спасти его уже не удалось.

Как отметила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова, осужденный, который не обеспечил безопасные условия для отдыха людей в аквапарке, не признал свою вину. В этот день в аквапарке находились пять инструкторов, которые не были официально трудоустроены, не прошли курсы по спасению утопающих и оказанию первой помощи, не проводили инструктаж с детьми по технике безопасности и не предлагали никаких спасательных средств. Ранее владелец базы отдыха выплатил родителям погибшего ребенка 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.