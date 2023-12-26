В Севастополе объявляли воздушную тревогу

Движение морского и наземного транспорта в городе приостанавливали

ТАСС, 26 декабря. Воздушную тревогу объявили на территории Севастополя. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

"Внимание всем! Воздушная тревога", - написал он. Жителей призвали плотно закрыть окна, перекрыть газ, воду, отключить электричество и укрыться в комнатах с несущими стенами. Людям на улицах рекомендовали пройти в убежища.

Согласно сообщению в Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, морской и наземный транспорт в городе временно прекратили движение.

Через 20 минут тревогу отменили. "Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев. Жителям разрешили покинуть укрытия. Работу наземного общественного транспорта возобновили.

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