В Москве по делу о мошенничестве арестовали бизнес-тренера Сергея Галантера

Решение суда он пока не обжаловал

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО бизнес-тренера Сергея Галантера, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Мадонна Кочина.

"Постановлением Никулинского районного суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании ареста в отношении Галантера Сергея Владимировича на срок до 12 февраля 2024 года", - сказала представитель суда.

Галантер обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Санкция вменяемой ему статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. Решение суда обвиняемый пока не обжаловал.

В Никулинском суде не уточнили деталей уголовного дела в отношении бизнес-тренера. Вместе с тем скандал с его участием начал разгораться в соцсетях осенью этого года. Так, порядка 200 потерпевших заявили, что он обещал инвесторам доходность через свой блог от 7% до 15% в месяц на криптовалюте, но не выполнил свои обещания. Инвесторы переводили ему от $20 тыс. до $500 тыс., а также деньги в других валютах, в криптовалюте и наличными. При этом Галантер на своей официальной странице в соцсетях открыто признает свой долг перед инвесторами в размере $6 млн (около 600 млн рублей по текущему курсу).