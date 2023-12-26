Экс-главу ГСУ СК РФ Дмитрия Довгия заочно арестовали по делу о мошенничестве

Такая мера пресечения будет действовать два месяца с момента его задержания или экстрадиции

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Бывший руководитель главного следственного управления Следственного комитета РФ Дмитрий Довгий заочно арестован в Москве по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Басманный суд заочно арестовал Довгия, ему заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Эта мера пресечения будет действовать два месяца с момента его задержания или экстрадиции", - сказал собеседник агентства.

В суде ТАСС подтвердили факт заочного ареста Дмитрия Довгия, но иных подробностей не сообщили. По данным нескольких СМИ, Довгий покинул РФ и находится в Израиле.

Бывший руководитель ГСУ СК РФ Дмитрий Довгий в 2009 году был приговорен к девяти годам колонии строгого режима и штрафу 800 тыс. рублей за получение взятки в размере €750 тыс. В апреле 2014 года он вышел на свободу по УДО и стал адвокатом. В ноябре 2023 года появилась информация, что Довгий стал фигурантом нового уголовного дела.