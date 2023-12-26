МВД объявило в розыск экс-главу ГСУ СК РФ Довгия по делу о мошенничестве

По данным СМИ, Дмитрий Довгий покинул страну и находится в Израиле

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Бывший руководитель главного следственного управления Следственного комитета РФ Дмитрий Довгий, заочно арестованный в Москве по делу об особо крупном мошенничестве, объявлен в розыск. Это следует из базы МВД России.

"Довгий Дмитрий Павлович. Разыскивается по статье УК", - сказано в базе. По какой статье ведется розыск, в базе не сказано.

Басманный суд во вторник арестовал Довгия, ему заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным СМИ, Довгий покинул РФ и находится в Израиле.

Бывший руководитель ГСУ СК РФ Довгий в 2009 году был приговорен к девяти годам колонии строгого режима и штрафу 800 тыс. рублей за получение взятки в размере €750 тыс. В апреле 2014 года он вышел на свободу по УДО и стал адвокатом. В ноябре 2023 года появилась информация, что Довгий стал фигурантом нового уголовного дела.